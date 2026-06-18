東京・表参道にある「オルビス」の体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」は、6月20日（土）〜8月6日（木）の期間、世界で愛される『ピングー』とコラボレーションしたイベント「PINGU WITH ORBIS」を開催する。【写真】ぷくぷくステッカーと限定ドリンクのセットも販売！コラボの詳細■ピングーの世界観を満喫今回開催される「PINGU WITH ORBIS」は、“自分の肌を知り、本来の力を引き出す”スキンケア体験と共に、ピ