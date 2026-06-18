女優・永野芽郁（26）が週刊文春によって俳優・田中圭（41）との不倫疑惑を報じられた昨年5月のこと。そんな永野がここにきて動画配信サービスでの主演映画配信、フォト＆スタイルブックの発売とようやく動き出したように見えるが──。6月16日より「Netflix」で配信が始まったのは、永野が主演を務めた2025年5月公開の映画『かくかくしかじか』。『東京タラレバ娘』や『美食探偵 明智五郎』などで知られる、人気漫画家・東村アキ