きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第19話子どもの成果は子どものもの？【編集部コメント】アキナさん、深い……！確かに子どものために何かをしてあげたとしても、その結果を親が自分の功績のように自慢することで