4つの“S”の意味が込められた新型モデルカワサキは2026年6月1日、スーパーネイキッドカテゴリーの新型モデル「Z650 S」を7月11日より発売すると発表しました。モデル名に冠された「S」は、“Stunning（鮮烈）” “Style（スタイル）” “Stage（ステージ）” “Spotlight（スポットライト）”を意味し、人混みの中でもひときわ目を引く印象的なスタイリングを象徴しています。【画像】「S」の名を冠したスポーティな一台！ カ