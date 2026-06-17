想像を超えるイタズラ...でこぽん吾郎の保育士時代のエピソードに反響レタスクラブ

想像を超えるイタズラ...でこぽん吾郎の保育士時代のエピソードに反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • でこぽん吾郎氏がSNSで発信する保育士時代のエピソードが反響を呼んでいる
  • 想像を上回るイタズラをする赤ちゃん、靴を履くのがイヤな男の子など
  • コミカルに描かれる小さな子どもならではの言葉や行動に癒やされるという
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
  2. 2. 死亡の16歳 自白迫られ体重激減?
  3. 3. 「けいれん動画」はじめ語る意図
  4. 4. 音楽の未来を変えたいと願う4人の原石が激突！『STAR RISE AUDITION』最終審査が6月19日開催、シンガーオーディションファイナリストが語る決意と葛藤
  5. 5. 累計100万部突破 人気作アニメ化
  6. 6. 白黒銀 3色パケのおにぎり登場
  7. 7. 新井浩文 刑務所内で衝撃体験
  8. 8. 市長死亡「他殺隠蔽は不可能」
  9. 9. ダブルインパクト　ドンデコルテ、ビスケットブラザーズらが決勝進出！　昨年新設のお笑い賞レース、決勝戦う８組発表
  10. 10. 二宮和也「まだ動きが続いてる」
  1. 11. 室蘭女子高生失踪 空白の4分間
  2. 12. 東海道新幹線に完全個室を導入へ
  3. 13. 書店減少 大手15社が共同声明
  4. 14. 米 イラン不合意なら爆弾落とす
  5. 15. ありえない ホテルで波瑠を叱責
  6. 16. 2人の承諾得て殺害 懲役13年求刑
  7. 17. 「銀行強盗」日米同時公開中止
  8. 18. 2026展示IV「のむ―茶器と酒器と喫煙具―」を開催します
  9. 19. 遠藤航「堪忍袋の緒が切れた」か
  10. 20. NHK会長が本田圭佑の解説に感謝
  1. 1. 死亡の16歳 自白迫られ体重激減?
  2. 2. 白黒銀 3色パケのおにぎり登場
  3. 3. 市長死亡「他殺隠蔽は不可能」
  4. 4. 室蘭女子高生失踪 空白の4分間
  5. 5. 東海道新幹線に完全個室を導入へ
  6. 6. 米 イラン不合意なら爆弾落とす
  7. 7. 2人の承諾得て殺害 懲役13年求刑
  8. 8. 豊島区 民泊15事業者に停止命令
  9. 9. 愛子さまの夫に立ちはだかる壁
  10. 10. 渋谷ポイ捨て 半月で200人超罰則
  1. 11. グリ下で「くすり屋さん」再逮捕
  2. 12. 店舗で事案 バンダイナムコ謝罪
  3. 13. 電車の弱冷房車 減らす動きも
  4. 14. 10円玉 原料価値が「10.5円」に
  5. 15. 出展中止 名大が自衛隊に謝罪
  6. 16. 立民「自衛隊発言」議員を処分
  7. 17. 辺野古事故 船長に性暴力の疑惑
  8. 18. 偽バッグを質入れか 母娘を逮捕
  9. 19. にんにく臭は「首元から」発生
  10. 20. チンパンジーの「パンくん」は今
  1. 1. ボディソープで掃除 異例の声明
  2. 2. 金の国じゃねぇか TDRに批判の声
  3. 3. 消費税1%案「議論していない」
  4. 4. 2億円超の港区物件「抵抗感」も
  5. 5. 医者の妻の職業TOP3 裏事情も
  6. 6. 板橋区の「熊野町レトロ」撤収へ
  7. 7. イオンモールおじさん批判に反論
  8. 8. 文春 高市氏を巡る記事の説明へ
  9. 9. 中古のランドセル購入 親に反響
  10. 10. タバコ盗もうと暴走 同僚神対応
  1. 11. 盗られた…認知症患者の静め方
  2. 12. 出雲大社あるある それじゃない
  3. 13. 夫の資産1億円突破 妻から離婚届
  4. 14. 高市早苗首相 メローニ氏と会談
  5. 15. 関心高まる?「ジュエリー終活」
  6. 16. 藤井聡太棋王の隣に美女 正体は
  7. 17. 議員定数削減、連立合意を真摯に実現と首相
  8. 18. 警察庁の闇バイト警告が話題
  9. 19. 日EU、重要鉱物の供給網を強化　防衛産業、先端技術協力でも一致
  10. 20. G7で中国、北朝鮮問題を率直に議論と首相
  1. 1. 反日情緒は「常に存在してない」
  2. 2. 10kg減量「マンジャロ必要ない」
  3. 3. Netflixで人気 韓俳優100万急増
  4. 4. 紐なしバンジー即死で6人逮捕 伯
  5. 5. ロバ塗装→シマウマ? 偽装を指摘
  6. 6. ロシア大統領風刺の芸術家射殺
  7. 7. 「ブタの脳」を吸い込んだ労働者たちに謎の神経疾患
  8. 8. W杯で人種差別 韓国人を公式招待
  9. 9. 実話の怪談投稿 虚偽として罰金
  10. 10. イラク戦争が残した見えない傷
  1. 11. プーチン氏批判で知られる人射殺
  2. 12. 日本人選手みな同じ顔 波紋呼ぶ
  3. 13. 「ドラえもん」の誌面撤退、同一エピソード重複掲載問題が原因なのか？中国メディア「寂しさを感じる」
  4. 14. 未完成遊園地の廃墟化続出 中国
  5. 15. マルフォイ俳優 出会い系に帰還
  6. 16. 上海ディズニー 来園者1億人超
  7. 17. 北のハッカー 暗号資産強奪か
  8. 18. ヒトの発育遅延 原因を解明
  9. 19. 韓の小学生 車盗み無免許運転か
  10. 20. 天津の大学生、端午節イベントで中国の美に触れる
  1. 1. 26年東大合格者 爆増させた学校
  2. 2. 【もはや清々しい】広告費をかけて消される広告を出したチルアウト、今度はPR記事で「ぜひ消してください」と叫ぶ
  3. 3. 『NAVITIMEドライブサポーター』逆走発生を防止。多発地点での注意喚起機能を提供開始
  4. 4. 「紅プリンセス」中国に流出か
  5. 5. 初のAV専用プラットフォーム「Align Controller」を発表
  6. 6. 大手6社 アイス価格でカルテルか
  7. 7. 愛知県豊橋市が「市職員経験者（リターン）採用」の募集を開始。即戦力となる元職員を募集。今回から保育士、保健師も対象に
  8. 8. 「夢の国」離れ 値上げで懸念も
  9. 9. 炎上不可避…dカードが超絶改悪
  10. 10. ひどい ANA新株主優待が波紋呼ぶ
  1. 11. ChatGPT利用者 初めて50％割れ
  2. 12. カインズ 商品に裁縫針が混入か
  3. 13. トヨタ株主 近社長ら選任承認
  4. 14. doda新診断やった予想外の結果
  5. 15. なぜ3万円台? 時短洗濯機の正体
  6. 16. ANAで「搭乗拒否トラブル」続出
  7. 17. 京大卒が…氷河期世代の壮絶半生
  8. 18. 娘の婚約者が年収400万円で不安
  9. 19. ANA「機内持ち込み」が厳格化
  10. 20. 月収100万円? 軽貨物業の実態は
  1. 1. 「9.11」の写真を5000枚以上集めた「World Trade Center Photos」
  2. 2. ホットクックで減量食「沼・セメント・マグマ」を料理してカラダづくり
  3. 3. KDDI株主総会、株主らAI戦略やガバナンスを問う　ローソンでのpovo販売は9倍に成長
  4. 4. 無料でウェブページの変化を自動検知できる「changedetection.io」をDockerでセットアップして実際に監視してみた
  5. 5. レゴ公式のフル可動「パナマ運河」キットが圧巻のデキ
  6. 6. スマートフォンで「時差ぼけ」が解消？ 体内時計の研究者が共同開発したアプリの実用度
  7. 7. ノートンライフロックが個人情報流出モニタリング・被害時電話サポート対応の「ノートン ID アドバイザー Powered by LifeLock」を11月26日に発売【レポート】
  8. 8. YouTubeもFacebookも360°動画！意外と簡単な制作手順と、特性を活かした企画アイデア
  9. 9. 唯一無二の透明球体で本格水冷マシンも対応可能な巨大PCケース「In Win WINBOT」が本当に市販化へ
  10. 10. MacBook Proで検証した着脱バッテリー搭載の「超小型ポータブル電源TECHOSS」、びっくりドンキーの「カリー」を自宅で
  1. 11. カッコいい！「GT-R」や「ミッキー」がロボットに
  2. 12. 『iPhone 3G S』が突然の名称変更！ 『iPhone 3GS』として発売
  3. 13. あの「ダフト・パンク」を完全再現した超ハイクオリティな自作ヘルメット
  4. 14. ヤフーが特許 新たな屋外広告
  5. 15. 世界的チキン人気が生んだ「余った羽毛で家を建てる」活用法
  6. 16. NHK超絶 凄ワザ、最終回は「ＡＩ vs 人類 ３番勝負」
  7. 17. セブン銀行ATMでもSuicaやPASMOをチャージ可能なので試してみた！　おつりは出るの？　チャージはいくらから？
  8. 18. 兵庫医大「顔認証」で出欠確認
  9. 19. スマートフォン、使っているのはiPhone？ Androidスマホ？　乗り換え意向は1割未満
  10. 20. 第3世代Starlinkアンテナ＆ルーター登場、自動調整機能非搭載で手動調整の必要あり
  1. 1. 遠藤航「堪忍袋の緒が切れた」か
  2. 2. 本田圭佑 日本代表にダメ出し
  3. 3. 森保Jに試練 久保残り2戦欠場も
  4. 4. 本田氏の解説 ボロカス言われる
  5. 5. 大谷15号も「やっぱりおかしい」
  6. 6. 久保建英 車椅子移動になった訳
  7. 7. 久保の代わりいない 偉人が指摘
  8. 8. 日本代表は「どこ選んでも地獄」
  9. 9. 鈴木武蔵 W杯イベントを中止に
  10. 10. 阿部前監督は「狭い世界の人」
  1. 11. 阿部氏騒動 義母が違和感語った
  2. 12. 本田 闘莉王に「化け物です」
  3. 13. 日本選手に差別 元蘭代表が物議
  4. 14. 久保建英に「3週間欠場」見解も
  5. 15. 日本戦でゴール…マンUが獲得か
  6. 16. DAZN謝罪も物議「広告やめて」
  7. 17. 巨人入り決定の小笠原に監督言及
  8. 18. W杯ゴミ拾い 日本国内では批判も
  9. 19. 久保建英不在なら「しんどい」
  10. 20. 岩田父子 交流重賞Vで涙止まらず
  1. 1. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
  2. 2. 「けいれん動画」はじめ語る意図
  3. 3. 累計100万部突破 人気作アニメ化
  4. 4. 新井浩文 刑務所内で衝撃体験
  5. 5. ダブルインパクト　ドンデコルテ、ビスケットブラザーズらが決勝進出！　昨年新設のお笑い賞レース、決勝戦う８組発表
  6. 6. 二宮和也「まだ動きが続いてる」
  7. 7. 書店減少 大手15社が共同声明
  8. 8. ありえない ホテルで波瑠を叱責
  9. 9. NHK会長が本田圭佑の解説に感謝
  10. 10. flumpool小倉活休 ジストニアか
  1. 11. 山田まりや離婚合意「スッキリ」
  2. 12. 桐谷さん dポイント額ネット衝撃
  3. 13. 吉高由里子に「白髪」親近感も
  4. 14. イワクラ「相方は人として嫌い」
  5. 15. ニッポンの社長・辻皓平が改名
  6. 16. ボビー容疑者へ関係者怒りの告発
  7. 17. さんま 玉緒さん葬儀に異例参列
  8. 18. 田代氏 職質され尿検査「強要」
  9. 19. 佐々木希 夫の不倫に当てつけか
  10. 20. 新浜レオン新曲が「コナン」OPに
  1. 1. 細身の川口春奈が10kg減 賛否も
  2. 2. ユニクロ「幻のTシャツ」が再販
  3. 3. 「自分はポテトSだけ」投稿反響
  4. 4. 奨学金借り借金だけ残った 後悔
  5. 5. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
  6. 6. 離婚したい ドッキリ仕掛け後悔
  7. 7. 産後レス「私が原因」妻が反省
  8. 8. 服選び 迷ったときの解決策は
  9. 9. 「これもうデートじゃーん」夫婦で久々のお出かけ。夫の謎テンションが発動！
  10. 10. 老後の孤独防ぐ 散歩習慣作り方
  1. 11. 「使える白の服」の選び方とは
  2. 12. ココスのかき氷第2弾が登場！しろくまや話題のドバイチョコなど全7種を満喫
  3. 13. 自分ご褒美は「おうちエステ」。最新美容家電8選！【ダイエット・ドライヤー・美顔器・脱毛】
  4. 14. 高校生は恋愛をした方が良い？高校生の恋愛事情をご紹介します♡
  5. 15. 【スタバ新作】「ピーチ ＆ ピーチミルク フラペチーノ」など3種登場 果肉入りで芳醇に香る贅沢な味わい
  6. 16. 「70代 ZARAを着る」大人コーデ
  7. 17. でこぽん吾郎 保育士時代の驚き
  8. 18. いざ、「メイク直し大作戦」！ でもヘアメイクだけはどうにもならない!?／君にかわいいと叫びたい3（7）
  9. 19. あと5年で成人に。中学生の姪を前にして、彼女を大切に育てる叔父が思うことは
  10. 20. クローゼットの探し物中、とてとてと近づくネコ。静かに始まる攻防の話