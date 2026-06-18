プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年6月17日に自身のユーチューブ「高木豊のセカンドチャンネル」を更新し、サッカーの元日本代表MF本田圭佑氏（40）のテレビ解説について私見を述べた。 相手の選手も知らないと、野球ではボロカス言われるよ W杯北中米大会グループF第1節が6月15日、米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表がオランダ代表と2−2で引き分けた。 試合はNHKで生中継され、本田氏が