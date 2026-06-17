17日、KDDIが第42期定時株主総会を開催した。会場で出席した株主は626人だった。株主からは、子会社の不正取引や通信サービス、AIの戦略などについて問う声があがった。 写真提供：KDDI（以下同） 6G時代に向けたネットワーク、ローソンとの連携強化も 会場の株主からはこの先、さらなる高速・大容量通信が求められることを念頭に、ソフトバンクの「AI-RAN」やNTTグループの「IOWN」のような