世帯年収が1000万円を超えると裕福なイメージを持たれがちだが、家族構成や教育費の負担によっては、必ずしも日々の生活に余裕があるとは限らない。投稿を寄せた沖縄県の50代女性（教育関係／世帯年収1900万円）は、夫の年収1250万円、自身の年収450万円に加え、不動産収入が200万円ある世帯だ。しかし、その家計状況からはシビアな実態がうかがえる。（文：篠原みつき）子ども関連の費用だけで毎月20万円以上女性の住まいは借り上