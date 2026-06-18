マイケル・ジャクソンの楽曲『Thriller（スリラー）』や『Beat It（ビート イット）』などに合わせて…ムーンウォークや「アォゥッ！！！！」の雄叫びも！3歳の男の子がキレッキレのパフォーマンスを繰り広げる動画投稿が多くの人の心を鷲づかみに。【動画】「アォゥッ！」シャウトする姿も、マイケルを彷彿とさせます「こんな小さな子がどうしてマイケルのダンスを？」など、気になることをチビマイケル君の母に取材しました。