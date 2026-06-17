タレントの峯岸みなみの最新ショットに、「誰かわからなかったです」「痩せました？」などの反響が寄せられている。【映像】峯岸みなみのイメチェン最新ショット（複数カット）2022年8月にYouTuberグループ「東海オンエア」のてつやと結婚し、1歳の長女を育てている峯岸。Instagramでは、移住先である愛知県岡崎市での娘との日常など、生活の様子を発信してきた。イメチェン最新ショットに反響6月16日の更新では「おめかしし