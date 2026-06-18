トヨタ自動車がリコールを届け出た「シエンタ」（国土交通省提供）トヨタ自動車は18日、シートベルトを装着していないときに作動する警報装置に不備があり、警報が正しく鳴らない恐れがあるとして「シエンタ」16万1190台（2022年6月〜26年3月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。不具合の申告が63件あった。国交省によると、2列目の座席の装置で配線の設計に問題があり、シートベルトを外す際に負荷がかかって断線するこ