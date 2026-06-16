「ぶっ殺すぞ」--深夜の路上に響いた野太い怒声が、21歳の未来ある女性を恐怖の底へと突き落とした。【写真】この記事の写真を見る（2枚）見知らぬ異国の地で男の車に拉致され、光も音も遮断された「トランク」に閉じ込められた空白の15時間。暗闇のドライブの果てに残された、あまりにも異様で不気味な現場の謎とは。写真はイメージ©AFLO◆◆◆平成16年（2004年）の初夏、観光客で賑わう山梨県富士河口湖町で、一人の