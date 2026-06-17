タレントのボビー・オロゴン容疑者（本名・近田ボビー＝６０）が知人女性に対する不同意性交容疑で逮捕され、波紋を広げている。今春放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜午後７時）に出演し、ゴールデンタイム（午後７〜１０時）の番組への本格復帰もありえたが、自らフイにした。ボビー容疑者は４月２１日に千葉県内の住宅で知人女性の下半身を触るなど性的暴行をしたとして６月１４日、同県警に逮捕された。本人