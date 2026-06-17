藤井聡太棋王の隣で撮影に参加する女性にフォロワーはくぎ付けになった。都内のホテルで行われた藤井棋王就位式の様子をインスタグラムにアップしたのは、脳科学者・中野信子氏。「＃第５１期棋王就位式」とハッシュタグをつけて「藤井聡太棋王、タイトル防衛そして４連覇本当におめでとうございます」と改めて祝福した。「お祝いのスピーチをさせていただきました」と祝辞を述べたという中野氏。「中学生だった藤井聡太さん