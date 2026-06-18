茨城県下妻市の市長・須藤豊次氏（67）が6月15日未明、同県八千代町の排水路で遺体となって発見された。各社報道は「事件性は低く、自死の可能性が高い」と報じたが、ネット上では死因に関する陰謀論めいた推測が拡散されている。市長急逝の裏に何があったのか。【前後編の前編】【写真】現場となった排水路、周りの道は街灯が少なく田んぼが広がっていた当日の経緯について、全国紙社会部記者が語る。「須藤市長は14日の昼前