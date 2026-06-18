スポーツ・チャンネルの『DAZN』が６月18日、「DAZN Soccer」の新規受付停止を発表した。DAZNではサッカーコンテンツに特化した「DAZN Soccer」を提供。当初は最初の３か月間が月額980円、その後は月額2600円となる年間契約プランとして展開されていた。しかし、このプランを巡っては、一部の案内表示が「月額980円で１か月ごとに解約できるプラン」と誤認されかねない内容だったとして、SNS上などでユーザーから指摘が相次