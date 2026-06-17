「私はこれまで、数多くの繁殖業者崩壊現場や虐待案件を見てきました。劣悪な環境で、ただ繁殖のためだけに生かされる親犬・親猫たち。無麻酔で帝王切開を繰り返される犬。糞尿にまみれた狭い檻の中で、一生を終える動物たち……。その現状は、人がここまでできるのかと思うほど残酷なものばかりです」こう話すのは、長野県松本市の繁殖事業者の事件など、動物虐待事案の告発や、動物福祉向上に関する普及啓発活動を積極的に行って