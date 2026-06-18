GitHubは2026年6月17日、書き込み権限を持たない利用者が1つのリポジトリで同時に開けるプルリクエスト数を制限する新機能を追加しました。Limit open pull requests for users without write access - GitHub Changeloghttps://github.blog/changelog/2026-06-17-limit-open-pull-requests-for-users-without-write-access/Maintainer Month Update: Tackling Contribution Noise and Giving Maintainers More Control · com