現状に満足してもしていなくても、昔を懐かしく思うこともあるのではないでしょうか。けれど、良くも悪くも昔とまったく同じようにはいかないもの。自分以外の人がかかわっているなら尚更だということは肝に銘じておくべきかもしれません。◆夫婦のドキドキを取り戻したい忙しく働く夫を支えながらパートと育児に勤しんでいた生島礼香さん（仮名・20代後半※当時）は、いまの夫と5年の交際を経て結婚し、それから5年。夫との関