『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「崖の上のヤギ『ポニョ』天国へ『news every.』は出産に密着も…」についてお伝えします。◇記者（2020年7月）「走り出しました、今、ヤギが走り出しました」およそ6年前、その姿は千葉県佐倉市の斜面に。「崖の上のヤギ」と話題になったヤギの女の子「ポニョ」です。およそ3か月の斜面生活の末、捕獲され、佐倉市の「草ぶえの丘」に引き取られると、あっという間に人気者に。