アンジャッシュ渡部、「命を削って作った」超人気コント台本の“衝撃”査定 小島瑠璃子は思わず涙
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）が、28日からレギュラー放送がスタートする。
【写真】超貴重！サイン入りの日ハム時代の大谷翔平ユニフォーム
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
さらに自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画も、引き続き放送。初回には、アンジャッシュの渡部建が登場。渡部が「命を削って作った」と語る、アンジャッシュをトップ芸人に押し上げ、中国の国民的番組でも丸パクリされるほど評価された“すれ違いコントの台本”を査定。
誰もが予想だにしなかった驚愕の査定額に、小島瑠璃子は思わず涙…。さらに、あの大谷翔平選手の超貴重なサイン入り実使用バットなど、貴重な野球グッズもスタジオに登場する。
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本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
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