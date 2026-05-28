JO1河野純喜、MC初挑戦「やる気！元気！じゅんき！」 指原莉乃＆満島真之介に本番前の緊張ぶり暴露され照れ笑い
共演陣のフォローに感謝「最高に楽しかったです」
グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』囲み取材に出席。グループを飛び出し、ソロで初めてMCを務めることへの意気込みを明かした。
【画像】「やる気！元気！じゅんき！」輝く笑顔を見せた河野純喜
河野は、タレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリとともにセレブ女子たちを見守るスタジオMCとして出演する。「国民のエナジードリンク満島真之介です！」と笑顔を見せる満島に「もう一人“太陽”がいますから！ 」振られ、「やる気！元気！じゅんき！」と力強くアピールした河野は、今回ソロでMC初挑戦。
「うれしい」と笑顔を見せながらも、「きょうは#2まで撮影したんですけど、#1のときはやっぱり緊張していて、途中でVTRに入ったときに皆さんが『緊張しないでいいよ』『なんでも聞いていいからね』『ミスったらカットしていいから』って言ってくださって…」と収録を振り返った。指原は「本番前あんなに台本読んでる人いないから」、満島は「最後まで見てたもんね」とにっこり。
この暴露に照れ笑いしながらも、「台本読んでたんですけど、やっぱり固まっちゃって。でも言葉をもらえて、めちゃくちゃほぐれて、きょう最高に楽しかったです」と語った河野に、満島も「めちゃくちゃよかった。たくさん話してくれたし」と言葉をかけていた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”をのぞき見る。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。
グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、6月20日午後9時より放送スタートするABEMAの“セレブ”の光と闇に密着するドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』囲み取材に出席。グループを飛び出し、ソロで初めてMCを務めることへの意気込みを明かした。
【画像】「やる気！元気！じゅんき！」輝く笑顔を見せた河野純喜
河野は、タレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリとともにセレブ女子たちを見守るスタジオMCとして出演する。「国民のエナジードリンク満島真之介です！」と笑顔を見せる満島に「もう一人“太陽”がいますから！ 」振られ、「やる気！元気！じゅんき！」と力強くアピールした河野は、今回ソロでMC初挑戦。
この暴露に照れ笑いしながらも、「台本読んでたんですけど、やっぱり固まっちゃって。でも言葉をもらえて、めちゃくちゃほぐれて、きょう最高に楽しかったです」と語った河野に、満島も「めちゃくちゃよかった。たくさん話してくれたし」と言葉をかけていた。
本番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”をのぞき見る。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。