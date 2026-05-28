GW前の成田空港で、移送されながら報道陣に悪態をつく姿をニュースで見た人もいるだろう。7年半におよぶ国外逃亡の末に逮捕された男が、さる15日に殺人罪で起訴された。殺された女性の父親が今回、あらためて思いをあらわにする。

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報道陣を威嚇

高橋伸明（47）は2018年10月11〜12日ごろ、東京・六本木の自宅マンションでバレッタ久美さん（29）=当時=の頭部を殴って死に至らしめた疑いで逮捕された。

「同月18日、久美さんの母親から『娘と連絡が取れない』と通報があり、警視庁は高橋の自宅でシーツにくるまれた彼女の遺体を発見。死因は頭蓋骨骨折による脳損傷で、室内では血のついた鉄アレイが見つかっています。高橋は殺害直後にマレーシアに出国していたため、警視庁は翌年6月に高橋の逮捕状を取り、国際刑事警察機構（ICPO）を通じて国際手配していました」（社会部デスク）

事態が動いたのは昨年6月。違法薬物所持の疑いで高橋被告の身柄を拘束したとの情報が、マレーシア当局からもたらされたのだった。

マレーシアで拘束された高橋伸明被告

「今年4月に強制退去処分となり、警視庁は4月25日、航空機内で高橋を逮捕しました。成田空港到着後、高橋は捜査員に囲まれながら、報道陣らを『もういいだろ』『帰れよ』などと威嚇。反省する様子はみじんもうかがえませんでした」（同）

暴力と恐怖で支配

惨殺された久美さんは、日米両国の国籍を有していた。高橋被告とは18年、飲食店で知り合ったとみられ、これまで“交際相手”と報じられてきたのだが、

「娘は交際などしていません。暴力と恐怖で男から支配されていたのです」

そう憤るのは、米国テキサス州に住む父親のスティーブ・バレッタ氏（64）だ。

「私はかつて陸軍に属しており、1984年に来日し、キャンプ座間で勤務しました。この時期に妻となる日本人女性と出会い、結婚して娘を授かったのが88年12月でした」（同）

91年に息子をもうけた後は英語講師を務めていたという。

「妻とは99年に離婚し、翌年、私だけ帰国しました。それからは家族と別々に暮らしていますが、前妻とは現在に至るまで連絡を取り合っており、2人の子たちも、これまで何度も米国を訪れています」（同）

久美さんは大学を卒業後、

「フリーのウェブデザイナーとして、企業相手の仕事に数年間従事していました。犯人の高橋とどのように出会ったのかは分かりませんが、娘はバーやナイトクラブに頻繁に行くタイプではありませんでした」（同）

「奴の首を掻き切ってやりたい」

高橋被告は14年、自身の経営する六本木のバーで知人を刃物で刺すなどし、殺人未遂容疑で逮捕されている。

「当時の肩書は『チャイニーズドラゴン関係者』。同年5月の犯行後、タイに逃亡し、12月に現地当局に身柄を拘束されて帰国しています。また、久美さん殺害の3カ月前にも、高橋は彼女に対する傷害容疑で逮捕されている。ですが、久美さんが被害届を取り下げ、起訴猶予処分となっていたのです」（前出のデスク）

父が明かすには、

「この時、米国にいた母親は娘から連絡をもらい、直ちに帰国しました。ところが娘は、高橋から『お前の家族や友達にも危害を加える』と脅され、届けを取り下げさせられたのです。それでも娘は『私はもう彼（高橋）の近くには行かないから』と安心させ、母親は米国に戻りました。その後、娘から母親への連絡は途絶えてしまった。高橋に、家族と連絡を取らないよう脅され続けていたからです」

そして事件は起きた。

「母親は発覚直後に日本に飛んだので、娘の遺体を目の当たりにしています。顔はひどく殴られ、本当に娘なのか分からなかったといいます。裁判が始まれば、私は絶対に傍聴に行きます。あんな非道な手口で人の命を奪うなんて、人間ではなく野蛮な獣。この目で高橋を見て、できることなら私の手で奴の首を掻き切ってやりたいところです」（同）

“鬼畜の所業”が裁かれる日は、近づきつつある。

「週刊新潮」2026年5月28日号 掲載