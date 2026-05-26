【東京都渋谷区】レザーグッズブランド・ITTIがPOP UP STORE「CROSS」開催！ナイロンバッグを先行発売



イクオリティが展開するレザーグッズブランド「ITTI(イッチ)」が、6月2日(火)〜15日(月)の期間、渋谷スクランブルスクエア 2階 POP UP SPACE “SPACE 2”にて、初のPOP UP STORE「CROSS」を開催。ブランドの軸である上質なレザーアイテムに加え、新たにフォーカスする「ナイロンバッグ」の先行発売やモアバリエーションを展開する。

「ITTI」について



「ITTI」は、国内外より伝統ある素材を中心に選定し、豊富な経験より生み出されるファッション視点のアイテムを展開するブランド。シンプルでありながらも「メンズでもない」「レディースでもない」「クラシカルでもない」「モダンでもない」、カテゴライズされない革新的なデザインを提案している。

定番ラインナップに加えて、ナイロンバッグを先行発売

今回開催されるPOP UP STOREに掲げられたテーマ「CROSS」には、「ITTI」がこれまで追求してきた最高峰のレザーと、現代の都市生活に寄り添う軽快なナイロンという「異なる素材と表情が交わるタイミング」を表現したいという思いが込められているそう。ジャンルにカテゴライズされない「ITTI」の革新的なデザインが、新素材との交差点でどのような進化を遂げたのかを体感できる特別な空間となっている。



POP UP STORE会期中は、人気のコンパクトウォレットやスモールレザーグッズといった定番ラインナップに加えて、ナイロン素材のバッグを先行発売。 太さの異なるブライト系のナイロン糸を織り込み、塩縮加工でふっくらとした厚みと撥水性を持たせた「ITTI」オリジナルのナイロン素材「CERATO BRIGHT」を採用したアイテムなど、モアバリエーションも豊富に揃っている。

新作と定番、レザーとナイロン、それぞれの魅力が交わるこれまでにない規模での展開される、「ITTI」のPOP UP STOREに足を運んでみては。

■ITTI POP UP STORE「CROSS」

会期：6月2日(火)〜15日(月)

営業時間：10:00〜21:00 ※施設の営業時間に準ずる

会場：渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 2F POP UP SPACE “SPACE 2”

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12

ITTIオンラインショップ：https://itti-tokyo.jp

ITTI Instagram：https://www.instagram.com/itti_tokyo

(佐藤ゆり)