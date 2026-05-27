3歳牝馬の王者を決めるG1レース・オークスが24日に開催。今村聖奈が騎乗した5番人気のジュウリョクピエロ（栗東・寺島良きゅう舎、父オルフェーヴル）が、14番手から強烈な追い込みで優勝した。同時に2003年4月発行で、第129回直木賞候補、第57回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門候補、第1回本屋大賞にノミネートされ、のちに映画化された小説「重力ピエロ」(新潮社)の人気が再燃している。

騎乗した今村騎手は JRA（日本中央競馬会）所属の女性騎手として史上初のG1ジョッキーに輝く歴史的偉業を達成した。レース後にはYouTubeのJRA公式チャンネルで公開されたジョッキーカメラで、「やった～」「やばい」「勝ってもうた」「やっとジョッキーになれた」「やった～ピエちゃん、あんた、いっちゃんカッコイイわ」「夢見たみたいやな」「ほら、みんなアンタのこと見てんで」「ありがと、ありがとね」と、ジュウリョクピエロに話しかける肉声も大きな話題となった。

ジュウリョクピエロのオークス制覇は競馬界のほか、出版業界や読書愛好家の間でも騒動と化し、レース直後以降、書店などに注文が殺到。新潮社の大手書店売上ランキングでは1位を記録するなど、売り切れの書店が続出しており売れ行きは通常時の3倍から5倍とのこと。昨年11月に重版しているが、今後さらに重版となるだろう。

25日のニュースサイト「スポーツ報知」(報知新聞社)によれば、同作品の著者で作家の伊坂幸太郎氏はこの日のレースをテレビで観戦していたという。また、自身の著書と同名のジュウリョクピエロの存在について「ちょっと前に、そういう名前の競走馬がいると知った」と新潮文庫編集部の長谷川麻由氏が明かし、「前回の忘れな草賞の時から、応援していらした」とのコメントを報じている。

また、馬名の意味や由来については「重力＋ピエロ」で登録されている。それ以上の情報は確認できないが、おそらく馬主が同小説のファンだったのであろう。レースを終え、天地をひっくり返した最強馬の今後が楽しみでならない。