試合前に阿部監督の辞任が発表された

■ソフトバンク 8ー3 巨人（26日・東京ドーム）

巨人は26日、東京ドームで行われたソフトバンク戦に敗れ、今季ワーストの5連敗を喫した。この試合から指揮を執ることとなった橋上秀樹監督代行は「いろいろ心配がありましたが、ゲーム前の選手の表情を見る感じでは、試合に向けて集中してるなというのが見てとれました」と言及。試合前に阿部慎之助監督の辞任が決まり、いつもとは違う雰囲気で始まった試合を振り返った。

先発の則本昂大投手が誤算だった。3回に正木、栗原、山本恵に本塁打を許し5失点。4回にも2失点し、4回6安打、5四死球で今季自己ワーストの7失点で降板した。打線も精細を欠き、ソフトバンクを上回る11安打を放つも3点を奪うのがやっとだった。

交流戦初戦は、リーグ3連覇を目指すソフトバンクに屈したが、橋上監督代行は「最後まで諦めずやってくれているのが見えました」と、全力プレーを見せた選手を労った。監督代行として臨む初陣。試合中は阿部前監督の椅子には座らず試合を見守った。

「コーチも含めて配置が変わりました。しっくりこないと思いますので、まだどっしり構えてという感じではないですね。動きたいというか、そんな感じはあるので、今日を含めて、多分どっしり座ることはないと思います」と、自身のスタイルで采配を振るうことを明かした。

監督代行としての“初勝利”は持ち越しとなったが、新指揮官は「ファンの方々が、まだまだ熱く応援していただいているので失望させることがないように。一生懸命な姿だけは忘れずに、みんなで団結してやっていきたいなと思います」と前を向いた。（Full-Count編集部）