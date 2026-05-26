巨人の山口寿一オーナー（69）が26日、取材に対応し、25日に現行犯逮捕されこの日に辞任した阿部慎之助監督（47）の不祥事を謝罪。辞任を受理した理由を説明した。

「大事な公式戦のさなか、また交流戦を直前に、このように重大な不祥事を起こしまして、ファンの皆様と、すべてのプロ野球関係者の皆様に、深くお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」

阿部監督は18歳の長女に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放。この日朝に山口オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。

山口オーナーは阿部監督から「巨人の監督の名を汚してしまった、誠に申し訳ない」と辞任の申し出があったことを明かし「涙ぐんでいましたね」と、当時の様子も語った。

「ただ、暴力は許されないこと。私も監督を続けることは許されないと考えておりましたので、その辞任を受け入れた。娘さんが書かれた手紙を私も読みまして、そこに書かれている内容が、事実その通りであろうと私は考えておりますけれども。だからと言って、暴力を振るった、そして逮捕されたという事実は消すことができない。監督の暴力というのは非常に重い出来事でありますので、辞任は避けられないと考えました」

会見では阿部監督は「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの皆様、そしてプロ野球関係者の皆様、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました」と謝罪していた。

この日開幕のセ・パ交流戦で、巨人は東京ドームでソフトバンクと対戦。橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。