5月25日夜8時前、都内の自宅で18歳の娘に暴行したとして、警視庁に現行犯逮捕されたプロ野球・読売巨人軍監督の阿部慎之助氏（47）。26日未明に釈放されたが、同日に辞任した。交流戦前日、シーズン中の逮捕に球界には激震が走っている。

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阿部容疑者は2006年に2つ年下の元モデルと結婚。18歳の長女、次女、長男の5人家族を築いてきた。結婚から20年、家族になにが起きていたのか──。

事件についてスポーツ紙記者が語る。

「5月25日の午後7時過ぎに、渋谷区内の自宅から『親から虐待された。父親から暴行を受けた』という長女からの通報を受けた児童相談所が110番通報して、阿部監督は駆け付けた渋谷署員に現行犯逮捕されました。

警察関係者によると、姉妹のケンカを仲裁したところ、長女に言い返され、カっとなって胸ぐらを掴んで倒してしまったそうです。事件当時、阿部監督はお酒に酔っていて自宅には妻もいました」

釈放後、阿部氏は読売巨人軍・山口寿一オーナーと面会して謝罪。辞任の申し入れを行い、受理された。リーグ優勝8回に3度の日本一、栄光に輝いた野球人生のなか、前代未聞の出来事となった。

家族関係の現在は…

阿部氏は2000年に中央大学からドラフト1位で巨人軍に入団。ベストナイン9回、 ゴールデン・グラブ賞4回、2017年に2000本安打を達成して名球会入り。2019年に現役を引退し、2軍コーチなどを経て2024年に1軍監督に就任していた。

プライベートでは2006年に結婚。妻とは知人の紹介で出会い、4年間の交際を実らせてのゴールインだった。前出のスポーツ紙記者が語る。

「夫人は日産『ミス・フェアレディ』を務めていた元モデルです。阿部監督は、結婚を決めた理由について野球に無頓着なところに惹かれ、『よかったときも、悪かったときも、ずっと近くにいてくれた』と、明かしていました。

挙式はグアムで行い、都内のホテルで行われた披露宴には長嶋茂雄終身名誉監督や原辰徳氏、松井秀喜氏が出席するなど約160人が招待されるなど、盛大なものでした。独身時代は試合終了後に焼肉に行くのが日課だった阿部さんですが、夫人が栄養を考えた手料理を食べるなど、食生活が変わったといいます」

"内助の功"に支えられ、グラウンドで結果を残していく阿部氏だったが、結婚6年目に女性との密会疑惑が報じられた。芸能関係者が明かす。

「2012年に慎之助さんとグラビアアイドルとの密会を『週刊ポスト』が報じています。当時球団は『友人のひとり』で『男性らを交えて食事をしただけ』と回答していますが、夫人も不安に感じたと思います。この時、夫人は子供たちがまだ幼かったこともあり、慎之助さんのことを受け入れたそうです。その後、慎之助さんは家族との時間をより一層、増やすようになり、特に野球に取り組む息子さんには熱心に指導することもあったそうです。休日にはキャッチボールをする、よきパパという印象でしたが……」

謝罪会見では、代理人から18歳の長女による手紙が読み上げられた。

〈私のことを心配されている方もたくさんいらっしゃると思いますが、この点については大丈夫です〉〈大事に至ってしまったこと、非常に恥ずかしく思っていいます。私の体が丈夫だったこともあり心配はご無用ですのでご安心ください。なお、父とはすでに仲直りをしておりますゆえ、ご安心ください〉

監督を辞任した阿部氏は、改めて家族と向き合うことになる。