【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは工作の折り方
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、社会生活における人間関係、手芸や工作などの手順、そして自らの状態を冷静に見つめ直す概念という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ん
□□おり
め□□んち
ヒント：血縁や特別な関係のない相手。自分が今どのような状態にあるのかを一段高い視点から冷静に把握する心の働きを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たに」を入れると、次のようになります。
たにん（他人）
たにおり（谷折り）
めたにんち（メタ認知）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、周囲との境界線を意識させる社会的な表現から、手先を動かして形を作る日常的な動作、さらには自身の思考プロセスをコントロールする高度な心理学の用語までを網羅しました。共通する「たに」という響きが多様な言葉を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会生活における人間関係、手芸や工作などの手順、そして自らの状態を冷静に見つめ直す概念という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ん
□□おり
め□□んち
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正解：たに正解は「たに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たに」を入れると、次のようになります。
たにん（他人）
たにおり（谷折り）
めたにんち（メタ認知）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、周囲との境界線を意識させる社会的な表現から、手先を動かして形を作る日常的な動作、さらには自身の思考プロセスをコントロールする高度な心理学の用語までを網羅しました。共通する「たに」という響きが多様な言葉を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)