千葉Jのクエンティン・ミロラ・ブラウンが腰椎椎間板ヘルニア手術…今季途中加入したビッグマン

5月25日、千葉ジェッツは、クエンティン・ミロラ・ブラウンが腰椎椎間板ヘルニアの摘出手術を受けたことを発表した。

フィリピンとアメリカの2つの国籍を持つブラウンは、現在25歳で208センチ111キロの体格を誇るセンター。NCAAディビジョン1のライス大学、ヴァンダービルト大学、シタデル大学で経験を積み、フィリピン大学を卒業後はマカオ・ブラックベアーズに籍を置いていた。フィリピン代表として「FIBAバスケットボールワールドカップアジア地区予選」にも出場した実績を持ち、負傷離脱者の穴を埋める形で1月23日に短期契約で千葉Jへ加入した。

インジュアリーリストに登録されていたマイケル・オウが復帰してからも契約延長するなど存在感を示していたが、シーズン終盤戦にコンディション不良で離脱。レギュラーシーズンでは16試合出場、1試合平均4.5得点、3.4リバウンド、1.2アシストの成績だった。

なお、ブラウンの手術は無事に終了し、現在はリハビリに専念しているという。30日に開催されるブースターフェスでは、一部出演を制限しながら参加することになる。





【動画】クエンティン・ミロラ・ブラウンのプレーハイライト