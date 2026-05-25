内閣府の「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和7年人々のつながりに関する基礎調査）」によると、「仕事をしていない」人の11.0%が常に孤独を感じているといい、全体平均（4.5%）の2倍以上に上ります。特に中高年の孤立は深刻化しており、彼らを支える高齢親の生活を根底から脅かすケースが後を絶ちません。71歳のジローさん（仮名）もその一人です。定年退職時に受け取った退職金は、47歳の無職の長男によって底を突こうとしています。「甘やかすからだ」と周囲は非難しますが、ジローさんには突き放せない悲痛な理由がありました。親子共倒れの危機に直面する家庭のリアルと、その連鎖を断ち切るための道筋を追います。

2,400万円あった退職金の溶解

元中堅メーカー勤務のジローさん（71歳）は、月額15万円の厚生年金を受け取りながら、穏やかな老後を送るはずでした。しかし、実家の2階からは、連日のように壁を叩く音と、荒んだ罵声が響いてきます。

「ちくしょう！ またかよ！ 金が足りねえ……！」

声の主は、同居する長男のヨウスケさん（仮名／47歳）。彼は、ジローさんが40年間身を粉にして働いて得た退職金のほとんどを、部屋に引きこもったままオリパガチャやギャンブルなどで溶かし続けていました。

ヨウスケさんは20代後半で勤め先を退職して以来、定職に就いていません。最初は「次の仕事を探すまでの繋ぎ」として、ジローさんの妻（18年前に他界）が月数万円の小遣いを渡していました。しかし、年齢を重ねるごとにヨウスケさんの金銭感覚は麻痺し、要求額はエスカレートしていきました。

「これが最後だから。一発逆転できる案件がある」「今月のカードの支払いを立て替えてくれないと、ブラックリストに載って自己破産するしかない」

脅しとも哀願ともとれる言葉に流され、ジローさんが差し出した額は、16年間で累計2,000万円を超えていました。65歳の定年時に2,400万円あったジローさんの退職金口座は、いまや100万円を切る寸前まで目減りしています。

親戚や近所からは「甘やかすからだ」「警察を呼んで家から叩き出せ」と何度も忠告されました。しかし、ジローさんには、息子をどうしても突き放せない理由がありました。

父が抱える「一生消えない罪悪感」

ジローさんがヨウスケさんの暴挙を受け入れ続ける背景には、現役時代に犯した「一生消えない罪悪感」がありました。

現役時代のジローさんは、典型的な「モーレツ社員」でした。平日は深夜まで残業し、週末は接待ゴルフ。家庭のことはすべて妻に任せきりで、子どもたちの成長をほとんどみていませんでした。

ヨウスケさんが新卒で入社した会社で人間関係に悩み、心身を病んで実家に帰ってきたとき、ジローさんがかけた言葉は、いまでも息子の心を縛り、ジローさん自身の胸を抉っています。

「男のくせに情けない。俺たちの若いころはもっと厳しかった。根性が足りないから会社を辞めるんだ」

逃げ場を失ったヨウスケさんは、その日を境に自室に閉じこもり、心を完全に閉ざしてしまいました。その後、息子を最後まで心配し続けていた母親の死が重なり、ヨウスケさんの現実逃避は「ギャンブル依存」という形で暴発したのです。

「あの子の人生を壊したのは、父親である私の無理解と、あの冷酷な言葉だ」

ジローさんはそう自分を責め続けています。実家で暴れるヨウスケさんの姿は、過去の自分が植え付けた傷の裏返し。だからこそ、どれだけ金を無心され、退職金を溶かされても、「これは自分が受けるべき罰なのだ」と、許す以外の選択肢を持てずにいたのです。

迫りくる「親子共倒れ」

しかし、父親の罪悪感や情愛だけで、引き裂かれた家計を維持できるほど現代の生活は甘くありません。

内閣府の「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和7年人々のつながりに関する基礎調査）」によると、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の割合は、世帯年収が「100万円未満」の層で12.3%と最も高くなっています。「仕事をしていない」人や「未婚」の人で孤独を深める傾向が顕著であり、年齢別では30代から50代の現役世代でその割合が高く、そのうち中高年層の割合が年々増加しています。彼らを支える高齢の親の多くが、ジローさんのように年金だけを頼りに生活しています。

ジローさんの手取り年金は月15万円。ここから光熱費や固定資産税、食費を引くと、大人2人が生活するだけで精一杯です。ヨウスケさんのギャンブルによる借金補填や浪費を支える余裕は、物理的にもうどこにも残っていません。

貯蓄が底を突けば、次はジローさん自身の医療費や、将来必要になるであろう介護費用が真っ先に犠牲になります。このままでは、親の死亡後に子が困窮して社会から孤立する「孤立死のドミノ」に巻き込まれる可能性が高いです。

本当に必要な支援

ジローさんのように「過去の負い目」から子どもに金銭を貢ぎ続けてしまうケースは、「共依存」や「イネイブリング（結果的に依存を助長する行為）」として警鐘が鳴らされています。

親が身銭を切って子どもの当面の穴埋めをしているあいだは、子どもは自分の直面している破綻の事実に気づくことができません。ジローさんがヨウスケさんを許し、お金を渡し続けることは、優しさではなく、親子共倒れの危機を加速させる行為になってしまっているのです。

このような状況を打破するために、福祉現場では以下のステップが推奨されています。

・財産の法的分離：親の口座の管理権を専門家（弁護士や司法書士）に移し、子が物理的に親の金を動かせない仕組み（家族信託や成年後見制度の応用）を作る。

・専門窓口への相談：「ひきこもり地域支援センター」や精神保健福祉センターなど、親自身ではなく、まずは親が第三者の支援者と繋がる。

・「親の人生」と「子の人生」の切り離し：親が死んだ後の生活設計（生活保護の申請ルートの確認など）を、あらかじめケースワーカーと共有しておく。

ジローさんが抱く罪悪感は、我が子を愛する父親だからこその痛みです。しかし、47歳になったヨウスケさんは、もう守られるだけの「子ども」ではありません。お金を渡し、暴力を許すことは、過去の贖罪にはならないのです。本当にヨウスケさんを救い、自分自身の尊厳を守るためにジローさんがすべきことは、「これ以上は無理だ」と、家庭内の問題を社会の支援にも頼って根本から解決する勇気を持つことではないでしょうか。