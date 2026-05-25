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韓国で35歳の約4割が親と同居する「衝撃的な現実」。就職難や住宅バブルが引き起こす若者の生存戦略とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【日本では無理】韓国では35歳の41%が両親と同居します。就職・結婚・家賃…全てが崩壊した理由」と題した動画を公開した。韓国で35歳の約4割が親と同居しているというデータをもとに、若者が自立しない本当の理由を解説した。



動画内でパクくんは、この現状を若者の甘えではなく、韓国社会の構造に起因する「合理的な選択」であると指摘。その背景を3つの理由から紐解いている。



1つ目の理由は「家族中心文化」だ。日本と違い、韓国では「親と子供っていうのは一つの経済チーム」という考え方が強い。教育段階から親の多額の投資が前提となっており、将来は子供が親の老後を支える相互依存関係にある。そのため、ソウル近郊に実家があれば、わざわざ一人暮らしをしてコストを増やす必要がないという事情がある。



2つ目は「就職難と結婚崩壊」の影響である。売り手市場の日本とは異なり、韓国の若者は熾烈な就職競争に晒されている。休学や短期留学など就職準備に時間を費やすため、社会に出る年齢が遅れがちだ。さらに、安定した仕事や子供の教育費を払える財力がなければ結婚が難しいという現実があり、結果的に実家に留まり続ける要因となっている。



そして、決定打となる3つ目の理由が「ソウルの住宅バブル」だ。全国のアパート価格の中央値が約1億円に達しており、まとまった保証金が必要な独自の賃貸制度「チョンセ」を利用するにも数千万円がかかる。若者の平均年収では到底手が届かず、住宅市場が「若者の独立を物理的にブロックしている」という。



これらの厳しい環境を踏まえ、パクくんは実家暮らしという現象の裏には「韓国社会の構造がそのまま詰まっている」と結論づけた。「怠けている」という表面的な見方ではなく、生き残るための「ある意味合理的な意思決定」であるという事実は、韓国社会のリアルな現状を浮き彫りにしている。