ブライトンvsマンチェスター・U スタメン発表
[5.24 プレミアリーグ第38節](AMEXスタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 7 ソリー・マーチ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 10 マテウス・クーニャ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
マイケル キャリック
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 29 マキシム・デ・クーパー
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 7 ソリー・マーチ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 10 マテウス・クーニャ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
マイケル キャリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります