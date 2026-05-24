[5.24 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 3 飯泉涼矢

DF 17 野々村鷹人

DF 25 藤山智史

DF 31 石田凌太郎

MF 6 諸岡裕人

MF 10 佐藤大樹

MF 16 吉岡雅和

MF 66 土井紅貴

FW 8 梅田魁人

FW 18 半田航也

控え

GK 23 矢田貝壮貴

GK 47 堀内智葵

DF 4 岡野洵

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

MF 77 中野嘉大

FW 11 佐川洸介

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙

[栃木シティ]

先発

GK 16 児玉潤

DF 5 奥井諒

DF 17 知念哲矢

DF 42 マテイ・ヨニッチ

DF 88 升掛友護

MF 7 森俊貴

MF 20 ペドロ・アウグスト

MF 24 西谷和希

FW 8 山下敬大

FW 19 ダヴィド・モーベルグ

FW 77 田中パウロ淳一

控え

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 28 小西慶太郎

DF 32 小池裕太

DF 33 乾貴哉

MF 6 加藤丈

MF 10 岡庭裕貴

MF 18 加藤大

FW 23 吉田篤志

FW 99 平岡将豪

監督

今矢直城