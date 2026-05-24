秋田vs栃木C スタメン発表
[5.24 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 17 野々村鷹人
DF 25 藤山智史
DF 31 石田凌太郎
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 4 岡野洵
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 77 中野嘉大
FW 11 佐川洸介
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 10 岡庭裕貴
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 17 野々村鷹人
DF 25 藤山智史
DF 31 石田凌太郎
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 4 岡野洵
MF 14 大石竜平
MF 77 中野嘉大
FW 11 佐川洸介
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 10 岡庭裕貴
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城