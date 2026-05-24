「すご〜い!!」山口もえ、“キクラゲづくし”の手料理に反響 炊き込みごはんにみそ汁、刺身など6品に使用「キクラゲには食物繊維、カルシウム鉄分が豊富なんです」
3児の母でタレントの山口もえ（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。「生キクラゲが買えたので今夜はキクラゲたっぷり晩ごはんにしたよ」と明かし、“キクラゲづくし”のメニューが並ぶ食卓ショットを披露した。
【写真】「すご〜い!!」「どれも美味しそう」山口もえが作った“キクラゲづくし”の夜ごはん
山口は、テーブルに並んでいるメニューについて「キクラゲ油あげ新玉ねぎジャガイモ豆腐の味噌汁」「キクラゲ入り炊き込みご飯」「キクラゲ入り茶碗蒸し」「キクラゲのおかかと胡麻和え」「キクラゲとメカジキの照り焼き」「キクラゲの刺身」「カボチャの煮物」と説明。全7品中6品にキクラゲを使用し、キクラゲの魅力を味わい尽くす献立となっている。
“野菜ソムリエプロ”の資格を持つ山口は「キクラゲには食物繊維、カルシウム鉄分が豊富なんです」と栄養面でのメリットも解説し、「こどもには炊き込みご飯が人気だったよー」「生キクラゲはサッと茹でてわさび醤油で頂くのも最高でした」と、家族それぞれの好みに合わせておいしく仕上がった様子をつづった。
コメント欄には「身体に優しそう」「どれも美味しそう」「すご〜い!!」「素敵」「栄養たっぷりで良いですね」などの声が寄せられている。
山口は2015年、お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。
【写真】「すご〜い!!」「どれも美味しそう」山口もえが作った“キクラゲづくし”の夜ごはん
山口は、テーブルに並んでいるメニューについて「キクラゲ油あげ新玉ねぎジャガイモ豆腐の味噌汁」「キクラゲ入り炊き込みご飯」「キクラゲ入り茶碗蒸し」「キクラゲのおかかと胡麻和え」「キクラゲとメカジキの照り焼き」「キクラゲの刺身」「カボチャの煮物」と説明。全7品中6品にキクラゲを使用し、キクラゲの魅力を味わい尽くす献立となっている。
コメント欄には「身体に優しそう」「どれも美味しそう」「すご〜い!!」「素敵」「栄養たっぷりで良いですね」などの声が寄せられている。
山口は2015年、お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。