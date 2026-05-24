「すご〜い!!」山口もえ、“キクラゲづくし”の手料理に反響 炊き込みごはんにみそ汁、刺身など6品に使用「キクラゲには食物繊維、カルシウム鉄分が豊富なんです」

「すご〜い!!」山口もえ、“キクラゲづくし”の手料理に反響 炊き込みごはんにみそ汁、刺身など6品に使用「キクラゲには食物繊維、カルシウム鉄分が豊富なんです」