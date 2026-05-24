霧降高原牛のBBQつき、東京から車2時間！ グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」

記事ポイント 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円）、小学生は大人料金の半額になるファミリー向けプランを販売中5月10日〜6月末の期間限定で愛犬同伴料（通常1頭3,300円）が無料、10kg未満なら最大3頭・最大9,900円分の割引になるペット同伴プランも展開霧降高原牛・日光HIMITSU豚を使った手ぶらBBQや毎晩開催のキャンプファイヤーなど、自然の中での体験が揃っています 6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円）、小学生は大人料金の半額になるファミリー向けプランを販売中5月10日〜6月末の期間限定で愛犬同伴料（通常1頭3,300円）が無料、10kg未満なら最大3頭・最大9,900円分の割引になるペット同伴プランも展開霧降高原牛・日光HIMITSU豚を使った手ぶらBBQや毎晩開催のキャンプファイヤーなど、自然の中での体験が揃っています

物価高騰が続く2026年、GW明けの家計負担が気になる時期に、子育て世代と愛犬家に向けた特別プランが登場しています。

世界遺産都市・日光の自然に囲まれたグランピング施設が、宿泊費をダイレクトに抑えられる2種のキャンペーンを同時展開しています。

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」





施設名：グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光運営：株式会社太平客室：ドームテント 全18棟所在地：栃木県日光市瀬尾2010アクセス：東京から車で約2時間／東武下今市駅よりタクシーで約15分

栃木県日光市・霧降高原に位置するグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光は、ドームテント全18棟を備えた宿泊施設です。

エアコン・ウォーターサーバーを完備したドームテントは四季を通じて快適に利用でき、個別BBQスペース・大型ドッグラン・貸切風呂・毎晩のキャンプファイヤーといったアクティビティが揃っています。

2026年5月〜6月末にかけて、「6月限定・キッズ応援プラン」と「期間限定・ペット同伴無料キャンペーン」の2つの特別プランを販売しています。

子育て世代と愛犬家のどちらも、通常の宿泊費より大幅に抑えた金額で日光グランピングを体験できます。

6月限定・キッズ応援プラン





2026年6月1日（月）〜6月30日（火）の期間、未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円税込）になるファミリー向けプランです。

小学生は大人1名あたり22,000円〜（税込・2名利用時）の大人料金に対して半額が適用されます。





ドームテント室内はエアコンとウォーターサーバーを備え、梅雨や初夏の気温変化にも対応できる環境です。

子ども連れでも快適に過ごせる設備が整っています。





未就学のお子様：宿泊・食事ともに完全無料（通常3,500円税込）小学生のお子様：大人料金（1名22,000円〜税込・2名利用時）の半額対象期間：2026年6月1日（月）〜6月30日（火）

プランは公式予約ページから申し込めます。

日光周辺には世界遺産・東照宮をはじめとする観光スポットが多く、節約した予算を周辺観光に充てることができます。

期間限定・ペット同伴無料キャンペーン





2026年5月10日（日）〜6月30日（火）の期間、通常1頭につき3,300円（税込）かかる愛犬同伴料が無料になるキャンペーンを実施しています。

1日2組限定で、占有面積の広い「ツインドーム」が指定客室となります。

10kg未満の犬：最大3頭まで無料（最大9,900円お得）10kg以上の犬：最大2頭まで無料（最大6,600円お得）対象期間：2026年5月10日（日）〜6月30日（火）

施設に併設された大型ドッグランでは、愛犬をノーリードで自由に走らせることができます。

広々とした自然の中で愛犬と過ごす時間を確保しながら、宿泊費の負担を大幅に軽減できるプランです。





「ツインドーム」の詳細は施設の公式YouTubeチャンネルでも紹介されています。

手ぶらBBQと充実のアクティビティ





食事は地元ブランド肉「霧降高原牛」と「日光HIMITSU豚」を揃えた豪華BBQが提供されます。

準備・後片付けはすべてスタッフが行うため、手ぶらで来場できます。

BBQスペースは天候に左右されない全天候型の個別スペースで、グループ単位でゆったり利用できます。





夜は毎晩19:00〜21:00にキャンプファイヤーが開催され、焼きマシュマロを楽しみながら霧降高原の星空を眺めることができます。

管理棟に併設された貸切風呂（予約制・有料）は1回50分1,650円（税込）で、早朝の利用にも対応しています。

「未就学児0円＆小学生半額」のキッズ応援プランは6月30日まで、愛犬同伴料無料キャンペーンは5月10日から6月30日まで提供されています。

霧降高原牛・日光HIMITSU豚を味わえる手ぶらBBQや毎晩のキャンプファイヤーを含む滞在が、子どもの宿泊・食事費用ゼロまたは大幅割引の条件で体験できる機会です。

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」の紹介でした。

よくある質問

Q. キッズ応援プランとペット同伴無料キャンペーンは同時に利用できますか？

A. 各プランは別々の予約ページから申し込む形式です。

同時利用の可否については、施設の公式サイトから案内されています。

Q. ドームテントの設備はどのようなものですか？

A. エアコンとウォーターサーバーが完備されており、季節や天候に関わらず快適に過ごせる環境です。

全18棟のドームテントが用意されています。

Q. 施設へのアクセス方法は何がありますか？

A. 東京からは車で約2時間、電車利用の場合は東武下今市駅からタクシーで約15分の距離に位置しています。

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