人気アニメ「名探偵コナン」と「名探偵プリキュア！」が奇跡のコラボを果たす。

ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系で３１日放送の「名探偵プリキュア！」（日曜、前８・３０）に江戸川コナンが登場。読売テレビ・日本テレビ系で６月６日放送の「名探偵コナン」（土曜、後６・００）にはキュアアンサーが登場し、放送局や制作会社が異なる２つのアニメが、さまざまな垣根を越え“名探偵コラボ”を展開する。

「−コナン」の吉田剛志プロデューサーは「テレビ局も制作会社も原作出版も異なる両作のコラボ。前例もなく、実現不可能に思えるハードルより、“これは面白くなる”という確信が先にありました。奇跡のコラボ、見せてあげる！」などととコメント。

「−プリキュア」の多田香奈子プロデューサーも「『来年、名探偵コナンとコラボさせてください！』吉田プロデューサーの元へ押しかけたのは、１年前−。いまこのような形で実現できたこと、心から嬉しいです。驚きと楽しさにあふれたコラボになっています。最初は衝撃、中身は愉快、名探偵コラボ！」と、互いの作品の決めゼリフを使って予告した。