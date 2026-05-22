【サッカー】元日本代表・主将DF吉田麻也をW杯壮行試合に招集！MF鎌田の合流は6月2日に



吉田麻也・森保一監督（c）SANKEI

来月開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会に臨む日本代表のアイスランド代表戦（5月31日、東京・MUFGスタジアム）に、DF吉田麻也（LAギャラクシー）が追加招集された。

そしてMF鎌田大地（クリスタルパレス）の合流が6月2日に遅れることが5月21日、日本サッカー協会から発表された。

吉田の代表招集は、キャプテンを務めた前回W杯の2022年カタール大会以来となる3年5か月ぶりで、今回は代表チームの準備合宿が始まる25日に合流し、W杯壮行試合となるアイスランド戦までの帯同となる。

吉田はブラジル、ロシア、カタールとW杯3大会を経験し、代表戦Aマッチ出場は日本歴代3位の126試合を数える。

名古屋からオランダへ渡り、その後もイングランド、イタリア、ドイツを経て、2023年8月より活躍の舞台をアメリカのメジャーリーグサッカー（MLS）に移した。

日本代表が優勝を目標に初のベスト8進出以上を目指している今回のW杯は、カナダ、アメリカ、メキシコの3か国で開催。日本はグループステージの2試合をダラスで戦うことが決まっている。

37歳のベテランDFからアメリカの現地情報をはじめ、自身の豊富な経験をW杯に臨む選手に直接伝える機会になるとみられている。

鎌田は5月27日にラージョ・バジェカーノとのUEFAカンファレンスリーグ決勝が控えているため、日本代表のアイスランド戦への不参加が決まった。

代表チームには6月2日に日本で合流し、W杯事前キャンプを行うメキシコのモンテレイへ向けて出発する。

日本代表の森保一監督は元キャプテンの招集について、「吉田選手の日本代表へのこれまで功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただいた」とし、「吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、W杯につなげる活動にしたい」とコメントしている。



文：木ノ原句望