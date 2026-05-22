バスタイムからスリープタイムまでワンランク上のナイトルーティンを提案するナイトウェルネスブランド「BARTH（バース）」の中性重炭酸入浴剤は、「重炭酸イオン（有効成分：炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム）」を含むお湯が温浴効果によって血行を促進、疲労回復などへの効果が期待できるアイテムとなっている。この特長を活かし、おやすみ前にふさわしいやさしい香りを加えた「BARTH FOR RELAX」シリーズから、新たな香り「Chamomile CitrusFog」を8月21日に発売する。

また、発売に先駆け、全国のロフト（一部店舗・ストアを除く）・ロフトネットストアおよびBARTH公式WEBストア（一部店舗・ストアを除く）で8月5日から、順次先行発売する。

おやすみ前のバスタイムにそっと気持ちを上向かせるような「BARTH」オリジナルの香り「Chamomile CitrusFog」は、ベルガモットやカモミールなど12種の天然精油（香料成分）をバランスよく配合し、香りの「やさしさ」と「質」にこだわって調香師と開発した。おやすみ前にぴったりなナチュラルで上質なカモミールシトラスのやさしい香りが、まるでやわらかな霧（Fog）のように包み込む入浴剤になっている。

重炭酸イオン（有効成分：炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム）の高い（さら湯との比較）温浴効果による疲労回復機能とやさしい香りで、「気分ときほぐす、15分（おすすめの入浴時間）」の入浴体験を提供する。

「BARTH」は、基盤となるヒーローアイテム「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤」を2017年に発売して以来、SNSなどでの口コミをきっかけに多くの消費者に愛用されている。



「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX Chamomile CitrusFog」

消費者から寄せられた「香り付きのBARTHが欲しい」という声を受け、「重炭酸イオン（有効成分：炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム）」の温浴効果による疲労回復機能と、リラックスできる最適な香りの両立を目指し、構想から約5年にわたる試行錯誤を経て誕生したのが「BARTH FOR RELAX」シリーズ。昨年の第1弾「LavenderFog」では好評を得て、今回第2弾として新たな香り「Chamomile Citrus Fog」が誕生した。

BARTHが誇る「重炭酸イオンの温浴効果による疲労回復機能」と「やわらかな霧に包まれるようなやさしい香り」を、ぜひ楽しんでほしいという。

世界有数の炭酸泉大国であるドイツの希少な泉質「中性重炭酸泉」は、健康意識の高い人々の間で古くから注目され、様々な用途で利用されている。中性重炭酸入浴剤BARTHは、この世界的に希少な「中性重炭酸泉」から着想を得て、独自の技術で開発された入浴剤。オリジナルの処方設計で、重炭酸イオン（有効成分：炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム）がしっかりと湯中に溶け込み、長時間濃度が保たれる。重炭酸イオンの高い（さら湯との比較）温浴効果によって疲労回復を促す。さらにおやすみ前にリラックスできる香りが加わり、気分をときほぐす贅沢なバスタイムを叶える。

「Chamomile CitrusFog」は、眠りに向き合うBARTHがたどり着いた、おやすみ前にふさわしいやさしい香り。ベルガモットやカモミールなど12種の天然精油（香料成分）をバランスよくブレンドした。フローラルなカモミールの香りと、ビターな柑橘感のあるベルガモットの香りを掛け合わせた、安らぎをもたらし、そっと気持ちを上向かせるようなナチュラルで上質な香りになっている。

オリジナルの処方設計でお湯を中性に保ち、重炭酸イオンをしっかりと湯中に溶け込ませ、長時間濃度を保つ。有効成分が温浴効果を高め、疲労回復を促す。

L−グルタミン酸ナトリウム（塩素除去剤）が水道水の塩素を除去し、肌触りの良いやわらかなお湯を実現した。肌の敏感な人や子どもにも（すべての人に刺激が起こらないというわけではない）使用できる。

［小売価格］

薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX Chamomile CitrusFog

3錠（1回分）：462円

9錠（3回分）：1144円

30錠（10回分）：3190円

120錠（40回分）：8980円

BARTH中性重炭酸バスタブレット 4種のトライアルセット（数量限定）：1650円

BARTH Bathtablet Edition：3058円

（すべて税込）

※1回3錠

※120錠はEC専売品

［発売日］

薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX Chamomile CitrusFog：8月21日（金）

※全国のロフト・ロフトネットストア、BARTH公式WEBストア：8月5日（水）〜順次

BARTH中性重炭酸バスタブレット 4種のトライアルセット：8月21日（金）

BARTH Bathtablet Edition：8月5日（水）

アース製薬＝https://corp.earth.jp