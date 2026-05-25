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意外と知らない？なぜ経営者は「ポッドキャスト」を聴くのか。YouTubeで満たされない「俺のため」の最新メディア

元テレビ局員が解説する女子アナ広報サービスの盲点「広報のプロとして話を聞くのは違う」仕組みの罠

「それは誰の収入になるんですか？」家事の国家資格化に潜む利権の罠と天下りへの懸念「おいおいということになりかねない」

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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。