身長180cm以上と知って驚いた「STARTO社タレント」ランキング！「目黒蓮」を抑えたトップ2は？
All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「身長180cm以上と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
3位に入ったのは、目黒蓮さんです。
アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活動する目黒さんは、個人では多数の映画やテレビCMにも出演。2026年4月公開の映画『SAKAMOTO DAYS』では主演を務めています。185cmの高身長も魅力の1つで、「FENDI」や「BVLGARI」といった世界的ファッションブランドのアンバサダーにも起用されています。
アンケートでは、「もっと小さいかと思ってましたが意外と大きかったんですね」（50代女性／青森県）、「顔が可愛いから180cmあるようには見えない」（30代女性／茨城県）、「大きいとは思っていたが自分より大きいとは思わなかった」（40代男性／大阪府）などの声が集まりました。
2位にランクインしたのは、大倉忠義さんです。
SUPER EIGHTのドラマーとして活動する大倉さんは、俳優やプロデューサーとしての顔も持つマルチな才能の持ち主。2024年にはタレントの発掘や育成を目的とした新会社「J-Pop Legacy」を設立しました。身長は180cmで、落ち着いた印象や親しみやすさからイメージしにくいファンが多いようです。
回答者からは、「映画に出演しているのを見て、そんなに大きいという印象がなかった」（40代女性／静岡県）、「落ち着いた雰囲気や柔らかい印象が強く、そこまで高身長のイメージが先に来ないからです。実際は180cm超えでスタイルも良く、全身で見るとしっかり高さを感じるからです。グループで見ているとバランスに溶け込んでいて気づきにくく、数字を知った時にギャップを感じるからです」(20代女性／滋賀県)といったコメントが寄せられました。
1位に輝いたのは、道枝駿佑さんでした。
なにわ男子のメンバーとして活動する道枝さんは、「みっちー」の愛称でファンから親しまれています。俳優業では2026年3月公開の映画『君が最後に遺した歌』で主演に抜てき。グループとしては2026年7月から全国ツアー『なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND⁵」』の開催も決定しています。爽やかでかわいらしい印象の道枝さんですが、身長は180cm。想像より高いと感じるファンが多く、甘いマスクと高身長のギャップがファンをとりこにする魅力にもなっています。
アンケートでは、「かわいい顔なので、180cmあるとは思わなくて驚いた」（20代女性／大阪府）、「幼めの顔立ちで身長のイメージがなかったので驚きました」（30代女性／千葉県）、「可愛い感じなのでもう少し背が低いと思っていてびっくりしました」（20代女性／広島県）、「可愛らしい雰囲気と顔立ちなので、まさか180cmを超えているとは想像もしていなかった」（30代男性／群馬県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
10位までの全ランキング結果を表で見る
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
3位：目黒蓮（Snow Man）／185cm：51票
3位に入ったのは、目黒蓮さんです。
アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活動する目黒さんは、個人では多数の映画やテレビCMにも出演。2026年4月公開の映画『SAKAMOTO DAYS』では主演を務めています。185cmの高身長も魅力の1つで、「FENDI」や「BVLGARI」といった世界的ファッションブランドのアンバサダーにも起用されています。
2位：大倉忠義（SUPER EIGHT）／180cm：73票
2位にランクインしたのは、大倉忠義さんです。
SUPER EIGHTのドラマーとして活動する大倉さんは、俳優やプロデューサーとしての顔も持つマルチな才能の持ち主。2024年にはタレントの発掘や育成を目的とした新会社「J-Pop Legacy」を設立しました。身長は180cmで、落ち着いた印象や親しみやすさからイメージしにくいファンが多いようです。
回答者からは、「映画に出演しているのを見て、そんなに大きいという印象がなかった」（40代女性／静岡県）、「落ち着いた雰囲気や柔らかい印象が強く、そこまで高身長のイメージが先に来ないからです。実際は180cm超えでスタイルも良く、全身で見るとしっかり高さを感じるからです。グループで見ているとバランスに溶け込んでいて気づきにくく、数字を知った時にギャップを感じるからです」(20代女性／滋賀県)といったコメントが寄せられました。
1位：道枝駿佑（なにわ男子）／180cm：90票
1位に輝いたのは、道枝駿佑さんでした。
なにわ男子のメンバーとして活動する道枝さんは、「みっちー」の愛称でファンから親しまれています。俳優業では2026年3月公開の映画『君が最後に遺した歌』で主演に抜てき。グループとしては2026年7月から全国ツアー『なにわ男子 LIVE TOUR 2026 「ND⁵」』の開催も決定しています。爽やかでかわいらしい印象の道枝さんですが、身長は180cm。想像より高いと感じるファンが多く、甘いマスクと高身長のギャップがファンをとりこにする魅力にもなっています。
アンケートでは、「かわいい顔なので、180cmあるとは思わなくて驚いた」（20代女性／大阪府）、「幼めの顔立ちで身長のイメージがなかったので驚きました」（30代女性／千葉県）、「可愛い感じなのでもう少し背が低いと思っていてびっくりしました」（20代女性／広島県）、「可愛らしい雰囲気と顔立ちなので、まさか180cmを超えているとは想像もしていなかった」（30代男性／群馬県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
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(文:友野 カイ)