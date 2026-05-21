兵庫県たつの市の住宅で見つかった母親と娘の遺体について、兵庫県警は司法解剖の結果、２人の死因は首を刺されたことによる「失血死」と「出血性ショック死」で、何者かに殺害されたと断定。８０人体制で捜査本部を設置し殺人事件として捜査を始めました。

１９日午前１０時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５２）が死亡しているのを安否確認に訪れた警察官が見つけました。

警察官が駆けつけた際、玄関の鍵はかかっておらず、澄恵さんは玄関付近で、千尋さんは廊下でいずれもあお向けに倒れていました。

捜査関係者によりますと、２人とも遺体の首から上半身にかけて複数の刺し傷があったほか、玄関の外にも血の跡が残っていたということです。また、住宅には現金の入った財布が残されていたということです。

警察が２１日、司法解剖を実施したところ、澄恵さんの死因は首を刺されたことによる「失血死」で、千尋さんの死因は首を刺されたことによる「出血性ショック死」であることが分かったということです。

また、２人が死亡したのは遺体発見６日前の１３日ごろとみられ、２人の身体には抵抗した際にできたとみられる「防御創」もあったということです。

警察は２人が何者かに殺害された「他殺」であると断定。８０人体制の捜査本部を設置し、殺人事件として捜査を始めました。