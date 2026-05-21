俳優の大地真央さん（70）と真矢ミキさん（62）が20日、映画『免許返納!?』（6月19日公開 配給：東映）のイベントにそろって登場。初共演の裏側を明かしました。

大地さんと真矢さんは、元宝塚歌劇団のトップスターで先輩と後輩という間柄。イベントでは、映画のキャスト陣が、レッドカーペットの敷かれた大階段を下りながら登場。大地さんと真矢さんが並んで階段を下りると、宝塚歌劇団の名物“大階段下り”を彷彿（ほうふつ）とさせました。

■元トップスターの初共演

映画では、宇崎竜童さん演じる尾崎誠の最初の妻役を大地さん、2人目の妻役を真矢さんが演じています。

実は、今回が初共演という2人。真矢さんは「（宝塚歌劇団では）1〜2年かぶっているんですけど、その時はもう私はラインダンスという脚上げのみっていう出番で、（大地さんは）もう大スターの方だったので、その時から」と宝塚時代を振り返りました。

一方、プライベートでは親交があるそうで、真矢さんは「いつもここにお酒があってお会いしていたんで、（映画では）“NOお酒”だったので…」と少し気恥ずかしそうな様子を見せつつ、「元妻同士（の役）なんですけど、元妻って3番目の結婚によって仲良くなるみたいな、そういう複雑性のある、ちょっとシュールなんだけど、そういう大人の雰囲気っていうのは、自然と大地さんと醸し出すことができましたかね」とコメント。

また大地さんも「（真矢さんとのシーンで）思わずアドリブが出まして、監督もすぐにカットをかけられなくて、いつまでもしゃべっていたというシーンが。編集ではカットされましたけど（笑）」と楽しんで撮影に臨んでいたことを明かしました。