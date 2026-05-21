「インフルでもコロナでもない…」GW明けに急増する“熱のない風邪”の正体とは？ 専門医が鳴らす警鐘【Nスタ解説】
いま、話題となっている「インフルエンザ」でも「新型コロナ」でもない原因が分からない“謎の風邪”。専門家に見解を聞きました。
「インフルエンザ」「新型コロナ」でもない…GW明けから増えている風邪
福岡県で、街行く人に聞くと「のどの違和感」などを訴える人たちが…
「へんとう腺の腫れがひどくて、絶賛鼻詰まり中です」
「咳が止まらなくなって、声が出なくなった。GWくらいからですね」
いま、話題となっているのが検査をしても、「インフルエンザ」でも「新型コロナ」でもない原因が分からない“謎の風邪”。GW明けごろから増えているといいます。
福岡県医師会 稲光毅 常任理事
「（咳など）決まった症状が出ていますので、やはり何か感染症、おそらくウイルス感染だろうと思います」
医師会は、症状を訴える患者から検体を採取し、詳しい検査を実施。結果が判明するのは、夏頃になる見通しだということです。
各専門家の見解は？「おそらくウイルス感染」 都内では「エンテロウイルス」も
井上貴博キャスター：
SNSや福岡県で話題となっている“謎の風邪”は以下のような症状があるということです。
・せき
・鼻水
・のどの痛み
・発熱はほぼない
福岡県医師会も、20日の会見で謎の風邪について「決まった症状が出ているので何か感染症、おそらくウイルス感染なんだろうと思います」と話しています。
感染症に詳しい埼玉医科大学総合医療センターの岡秀昭教授は「福岡のケースと同じかはわからないが、都内で希望した人にマルチPCRで検査をしたら、ほぼ「エンテロウイルス」だったと話しています。
エンテロウイルスとは…
・風邪の一種 風邪症状以外に38度以上の熱や下痢の症状も
・数日は苦しいがその後快方に
・高齢者などは注意を
また、北里大学医学部の藤倉雄二主任教授は「一年中ある症状で熱がでない風邪も多い。現時点では、特定のウイルスが流行しているわけでない印象。手洗い、うがい、マスクなどで風邪対策を」と話しています。