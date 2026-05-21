いま、話題となっている「インフルエンザ」でも「新型コロナ」でもない原因が分からない“謎の風邪”。専門家に見解を聞きました。

【写真で見る】GW明け頃から…報告されている症状

福岡県で、街行く人に聞くと「のどの違和感」などを訴える人たちが…



「へんとう腺の腫れがひどくて、絶賛鼻詰まり中です」

「咳が止まらなくなって、声が出なくなった。GWくらいからですね」



いま、話題となっているのが検査をしても、「インフルエンザ」でも「新型コロナ」でもない原因が分からない“謎の風邪”。GW明けごろから増えているといいます。





福岡県医師会 稲光毅 常任理事

「（咳など）決まった症状が出ていますので、やはり何か感染症、おそらくウイルス感染だろうと思います」



医師会は、症状を訴える患者から検体を採取し、詳しい検査を実施。結果が判明するのは、夏頃になる見通しだということです。

各専門家の見解は？「おそらくウイルス感染」 都内では「エンテロウイルス」も

井上貴博キャスター：

SNSや福岡県で話題となっている“謎の風邪”は以下のような症状があるということです。

・せき

・鼻水

・のどの痛み

・発熱はほぼない



福岡県医師会も、20日の会見で謎の風邪について「決まった症状が出ているので何か感染症、おそらくウイルス感染なんだろうと思います」と話しています。



感染症に詳しい埼玉医科大学総合医療センターの岡秀昭教授は「福岡のケースと同じかはわからないが、都内で希望した人にマルチPCRで検査をしたら、ほぼ「エンテロウイルス」だったと話しています。

エンテロウイルスとは…

・風邪の一種 風邪症状以外に38度以上の熱や下痢の症状も

・数日は苦しいがその後快方に

・高齢者などは注意を



また、北里大学医学部の藤倉雄二主任教授は「一年中ある症状で熱がでない風邪も多い。現時点では、特定のウイルスが流行しているわけでない印象。手洗い、うがい、マスクなどで風邪対策を」と話しています。