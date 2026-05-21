元プロ野球選手で、現在は解説者やタレントとして活動する元木大介（54）の最新ショットが反響を呼んでいる。

【映像】元木大介と長瀬智也の最新2ショット

2025年4月21日にYouTubeチャンネルで「元木大介、激ヤセの真相。全盛期から体重20kg減…一体なぜ激痩せしたのか？」という動画を投稿した元木。動画内で「食事面も色んな料理を食べて、偏ってもないし好きなもの食べてるし、ただ量は減りました。で、お酒を抜いた。心配をおかけしたかも分かんないですけど、健康で頑張ってやってますし、無理したダイエットでもない」と語り、寄せられていた心配の声にこたえて体形の変化について明かしていた。その後、7月19日に更新したInstagramではファンからの質問に答え、体重が「60kg台」であることも明かしている。

元TOKIO長瀬智也との最新2ショット公開

2026年5月20日の投稿では「きのうはwranglerの展示会にお邪魔しました。そこでバッタリ、長瀬君とーーーーーーーーッ いっぱい話しして楽しかったです。最高の1日でした。カッコ良かった〜長瀬君」と、グレーのデニムパンツとジャケットを合わせたスタイルで元TOKIOの長瀬智也（47）と並ぶ2ショットを披露。

この投稿にはファンから「元木さん痩せましたね。お似合いな写真です」「2人ともスタイルが良すぎ！オトコマエが並んでる！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）