東京ディズニーリゾートに、ミニーマウスとフィガロが、夜空の下でうっとりとする様子がやわらかな色合いで描かれたグッズ「Dreamy Starry Time」が登場！

フェイスパックやスカルプブラシなどの美容グッズは、おうちでのナイトケアを特別な時間にしてくれそう。

クッションやルームライトは、お部屋を彩るアクセントにもぴったりです。

お気に入りのグッズといっしょに癒しに包まれるリラックスタイムを過ごせるコレクションです。

東京ディズニーリゾート「Dreamy Starry Time」グッズ・お土産

発売日：2026年6月25日（木）

販売店舗：

東京ディズニーランド：ホームストア

東京ディズニーシー：ヴィラ・ドナルド・ホームショップ

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります（状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります）。

ポーチ

価格：3,000円

ミニーマウスとフィガロがやわらかな色合いで描かれたポーチ。

メイクやナイトケアに必要なアイテムが収納しやすいサイズは、旅行にもぴったりです。

スカルプケアブラシ

価格：1,800円

ミニーマウスの顔がデザインされたスカルプケアブラシ。

バスタイムがさらに癒しに包まれる時間になりそう！

入浴剤

価格：2,000円

ライラック、ピーチジャスミン、ボタニカルローズの香りの入浴剤。

おうちでのナイトケアを特別な時間にしてくれそうです。

フェイスマスク〈LuLuLun〉

価格：1,900円

ふんわり甘いドリーミーナイトの香りのフェイスマスク。

ナイトケアアイテムとしても、おみやげとしてもぴったりです。

ヘアバンド

価格：1,800円

大きなリボンがポイントのヘアバンド。

ミニーマウスの刺繍が施されており、スキンケアの時間が楽しくなりそう。

ヘアクリップ

価格：900円

すやすやと眠るミニーマウスとフィガロがデザインされたヘアクリップ。

ヘアクリップセット

価格：1,500円

ミニーマウスとフィガロがそれぞれデザインされたへアクリップ2個セット。

ミラー

価格：2,500円

ミニーマウスが三日月の上でうっとりとする様子がデザインされたミラー。

リップエッセンス

価格：1,400円

ドリーミーシトラスの香りのリップエッセンス。

ハンドクリーム

価格：1,400円

ドリーミーフローラルの香りのハンドクリーム。

流れ星のチャームもポイントです。

バスタオル

価格：3,200円

ミニーマウスとフィガロがやわらかな色合いで描かれたバスタオル。

フェイスタオル

価格：1,900円

洗面台周りが華やぎそうなデザインのフェイスタオル。

ミニタオルセット

価格：2,700円

デザインの異なるミニタオルの3枚セット。

その日の気分で好きなデザインを選べます。

ルームウェア

価格：各5,600円

サイズ：M、L

これからの季節にもぴったりなショート丈がうれしいルームウェア。

ルームシューズ

価格：2,600円

サイズ：約23.5cm〜約25.0cm

ミニーマウスとフィガロの刺繍がポイントのルームシューズ。

ピローミスト

価格：1,800円

ドリーミーサボンの香り。

眠る前に枕などに一振りすれば、すてきな夢が見られそう。

ピローケース

価格：2,100円

大きな雲の上で眠るミニーマウスとフィガロがデザインされたピローケース。

タオル素材がこれからの季節にぴったりです。

タオルケット

価格：3,900円

やわらかな色合いで描かれたタオルケット。

インテリアのポイントにもぴったり。

クッション

価格：3,200円

大きな雲の上で眠るミニーマウスがデザインされたふわふわのクッション。

ベッドやソファに置くだけで、インテリアのポイントになりそうです。

ぬいぐるみ（ミニーマウス）

価格：5,500円

大きなブルーのリボンとパジャマ姿がかわいらしいミニーマウスのぬいぐるみ。

ぬいぐるみ（フィガロ）

価格：4,200円

大きなブルーのリボンがかわいらしいフィガロのぬいぐるみ。

ぬいぐるみチャーム

価格：2,200円

リボンと遊ぶ様子がかわいらしいフィガロのぬいぐるみチャーム。

バッグにつけて、お出かけの時も一緒に連れていけます。

プラネタリウムおもちゃ

価格：3,600円

インテリアにもぴったりなプラネタリムおもちゃ。

ライトを灯すとミニーマウスやフィガロが浮かび上がります。

ルームライト

価格：4,500円

三日月モチーフのルームライト。

やわらかい光でお部屋を照らしてくれるだけでなく、日中もインテリアにぴったりです。

マルチホルダー

価格：2,400円

形を変えれば、スマートフォンなどを立てかけることができます。

トレー

価格：2,000円

ミニーマウスとフィガロが描かれたトレー。

リラックスタイムのおともにもぴったり☆

ステンレスマグカップ（ピンク）

価格：2,700円

ミニーマウスとフィガロがやわらかな色合いで描かれたステンレスマグカップ。

ステンレスマグカップ（パープル）

価格：2,700円

大きな雲の上で眠るミニーマウスとフィガロが描かれたステンレスマグカップ。

ティースプーンセット

価格：1,800円

三日月のモチーフがかわいらしいティースプーンセット。

ミニーとフィガロが刻印されています。

ドリンクボトル

価格：1,900円

お出かけのときに持って行くのにもぴったりなサイズのドリンクボトル。

ミニー＆フィガロとリラックスタイム！

東京ディズニーリゾート「Dreamy Starry Time」グッズ・お土産の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミニー＆フィガロとリラックスタイム！東京ディズニーリゾート「Dreamy Starry Time」グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.