岡山県警は10代の男性2人を監禁し暴行を加えたとして、男子高校生を含む10代から40代の男女8人を逮捕した事件で、新たに津山市の男子高校生（17）を逮捕しました。

【写真を見る】10代の男性2人を集団で監禁し暴行を加えた疑いで男女8人が逮捕された事件 新たに男子高校生（17）を逮捕 9人目に【岡山】

8人は男性2人を監禁・暴行した疑い

この事件は今年3月17日午前0時35分ごろから午前4時40分ごろまでの間、岡山県勝央町の路上などで、19歳と18歳の会社員の男性2人を集団で監禁し暴行したとして、



岡山県津山市の無職の男（44）

岡山県津山市の会社員の男（21）

岡山県美作市のアルバイトの女（20）

岡山県勝田郡のアルバイトの男（18）

岡山県美作市の会社員の男（18）

岡山県美作市の土木作業員の男（18）

岡山県津山市のアルバイトの男（17）

岡山県勝田郡の男子高校生（17）





の8人が今月13日に監禁と傷害の容疑で逮捕されていました。

その後の警察の捜査により、これまでに逮捕された8人に加え、津山市の男子高校生（17）も事件に関わった容疑が確認できたため、きょう（21日）、監禁・傷害の容疑で新たに逮捕したものです。

「警棒」のようなもので殴りつけたとみられる

警察によりますと、津山市の無職の男（44）ら9人は、逮捕された美作市の土木作業員の男（18）とトラブルになっていた、会社員の男性2人に集団で暴行することを考え、男性2人を勝央町のコンビニエンスストアなどに呼び出して車に乗せ、勝央町の山中の路上まで連行し監禁した上で、男性2人に対して警棒のようなもので殴りつけるなどの暴行を加えてけがをさせ、さらに男性（18）を車に乗せて津山市の路上まで連行し監禁したとみられています。

男女9人に暴行を受けた、18歳の会社員の男性は胸の骨を折るなど2か月の大けがをしました。19歳の男性は左ひざなどに2週間のけがをしました。