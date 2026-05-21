ポケモンカードゲームは21日、公式サイトを更新。ポケモングッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売や、日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおいて、「マイナンバーカード」を用いた本人確認システムの導入を検討していることを発表した。

同サイトで「現在、すべてのお客様に公平な機会を提供し、安心・安全にサービスをお楽しみいただくための取り組みとして、『マイナンバーカード』を用いた本人確認システムの導入を検討しております」と発表。

対象範囲はポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売や、日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおける活用とした。

ポケモンカードは、新商品が発売されるたびに転売問題に直面しており、今年8月の運用を視野にしていると説明した。なお、認証時には、カードに搭載されている「利用者証明用電子証明書」「券面事項入力補助」を用いた本人確認を行うとし、「本施策において、弊社がお客様の『マイナンバー（個人番号）』を取得・保管することはございません」と強調した。