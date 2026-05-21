◆米大リーグ ヤンキース１―２ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のヤンキース戦に「４番・三塁」で先発出場したが、４打数無安打で２打席目からは３打席連続三振。２試合連続無安打で、打率は２割２分３厘に下がった。

雨のため２時間１１分試合開始が遅れた試合、ヤンキースの２５歳右腕シュリトラーに、岡本は右飛と２打席連続空振り三振。８回には右腕クルーズに再び空振り三振に倒れた。守っては２回、グリシャムの三塁後方のフライを追って、ピナンゴとお見合いとなって二塁打にしてしまった。

ブルージェイズの先発右腕、２２歳のイエサベージも力投。シュリトラーと同じようにスコアボードに６回まで０を並べた。

試合が動いたのは７回。ブルージェイズは安打と四球で迎えた無死一、二塁でバレンズエラが三塁前に送りバント。この打球で捕手と一塁手が交錯して内野安打となり、ヒメネスがシュリトラ―から押し出し四球をもぎとった。シュリトラ―は降板したが、その後ゲレロの犠飛で２点目を奪った。

ブルージェイズは６回まで９５球のイエサベージを下げ、７回から継投策。最終回に１点差に詰められたが、逃げ切って連敗を２で止めた。ヤンキースは、本塁打ランクで１７本塁打の村上宗隆（ホワイトソックス）を１本差で追うジャッジとライスの両大砲から一発が出るか注目されたが、ジャッジは４打席オール三振、ライスもノーヒットに終わった。