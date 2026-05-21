止まらない物価高と値上げ。お隣・韓国では、“節約術”として、食品をシェアする動きが広がっています。

【写真で見る】計量器でグラム単位まで 食品をシェアする様子

「知らない人」と…韓国の節約術 “共同購入”

韓国・ソウルのトッポギ店の前に集まる女性たち。敬語で話す3人は友達同士ではありません。この日が初対面で、商品を共同購入するために集まりました。

注文した大皿のトッポギとサイドメニューは、日本円にすると約2200円。その場で、割り勘で支払います。

料理が出来上がると、それぞれ持参した保存容器にきっちり三等分していきます。



なぜ、商品をシェアするのでしょうか？

参加者

「物価が高くて、1人でいろいろ買うのは負担に感じている」



参加者

「一人で食べるには量が多い。すごく良いアイデアだと思う」

物価高が深刻な韓国では、食品などを共同購入する“節約術”が広がっています。

韓国の地域コミュニティアプリを運営する会社によりますと、こうした“共同購入”の集まりは、前年同期比で約11倍に増加。一人世帯の増加や物価高で、合理的な消費をする人が増えているといいます。

共同購入はアプリの掲示板から商品や時間を選択して集まり、“プライベートな質問”などはNGです。

主催者

「性別や年齢は一切尋ねない。トッポギに関する質問だけになるので、個人情報は共有しない」

“トッポギを分けたら即解散”。この潔さが、知らない人と会う心理的なハードルを下げ、共同購入の広がりを後押ししています。



こうした動きは、大型スーパーでも...

約0.1円単位まで 妥協なき割り勘

この日、スーパーに集まったのは3人。主催者は、これまで100回以上“共同購入”を行ってきた節約のプロです。

主催者

「物価が上昇し始めてから、かなり集まりが活性化しました。急速にメンバーが増えてきています」

一緒に買い物に向かい、店から出てくると、仕分けに取り掛かります。

パック詰めされた肉を「計量器」でグラム単位まで公平に分けていきます。会計は1ウォン（約0.1円）単位まで、一切の妥協なき割り勘です。

参加者

「数万ウォン（数千円）ほど節約できたと思う」

主催者

「複数人で分ければ食品ロスも減って、かなり節約もできると思い、集まりを作りました」

“共同購入”の広がりは、厳しい物価高を乗り越える切り札となるのでしょうか。

初対面の人と食品シェア 食品ロスは減りそうだが…

小川彩佳キャスター：

心理的ハードルは人によって分かれそうですが、このサービスをどう思いますか？

トラウデン直美さん：

私も大学時代、一人暮らしで食べきれないこともあったので、業務スーパーなどの大きなスーパーに友達と行って、食品を分けることがありました。節約にもなりますが、一人で食べきれずに期限が切れるのを防ぐという意味では「食品ロス」が減りそうだなと思います。



ただ、知らない人とどこまでやり取りができるのでしょうか。

藤森祥平キャスター：

意見が合わなかったりしないのでしょうか？

小川キャスター：

国会でも党首討論で補正予算案について議論があり、そうした政府の物価高対策があった上ではありますが、このような局面まで来ているのかという気持ちにもなります。

トラウデン直美さん：

これだけ工夫をしないといけないほどの「物価高」ということですね。

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＜プロフィール＞



トラウデン直美さん

Forbes JAPAN「世界を変える30歳未満」受賞

趣味は乗馬・園芸・旅行